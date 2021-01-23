Поставка вакцин от коронавируса через механизм COVAX может начаться в феврале

Поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он сообщил о подписанном COVAX соглашении с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech о поставке "до 40 млн доз их вакцины от COVID-19". Кроме того, ВОЗ ожидает, что в первом квартале 2021 году будут получены около 150 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. "Учитывая эти сообщения, COVAX мог бы начать доставку доз в феврале, если мы сможем завершить заключение соглашения с Pfizer и BioNTech, а также включение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в список препаратов для экстренного применения", - сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, COVAX "находится на пути к тому, чтобы поставить 2 млрд доз до конца года". Гендиректор приветствовал намерение США принять участие в этом механизме. Заявление на этот счет Соединенных Штатов и нынешнее соглашение с Pfizer и BioNTech "означает, что мы стали ближе к выполнению обещания по COVAX", заключил он.

Со своей стороны исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла отметил на брифинге, что вакцины будут предоставляться на некоммерческой основе. Глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли, отвечая на вопрос, будут ли включены в список COVAX российские и китайские препараты, сказал: "Мы рассмотрим вопрос о любых вакцинах для включения в COVAX при том понимании, что они ценны для портфеля поставок, и предоставлена транспарентная информация о безопасности и эффективности, а также если мы сможем достичь разумного результата по цене и по объемам поставок".

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Гебрейесус заявил 18 января на 148-й сессии Исполкома ВОЗ, что "мир находится на грани катастрофического морального провала", поскольку "обещание равного доступа подвергается серьезному риску". По его словам, "более 39 млн доз вакцины были прописаны по меньшей мере в 49 странах с высокими доходами, и лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами".