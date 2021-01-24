В мире за сутки выявили более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 97,46 млн, увеличившись за сутки более чем на 577 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13,6 тыс., превысив 2,11 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС

По состоянию на 18:43 (GMT+4) 24 января в ВОЗ поступили сведения о 97 464 094 инфицированных и 2 112 689 умерших. Число заразившихся увеличилось на 577 301, умерших - на 13 688.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 56% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (323 950), на втором месте - регион Европы (166 047), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 198).