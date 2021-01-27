Более 100 млн человек в мире заразились коронавирусом - университет

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во вторник 100 млн.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, коронавирусом заразился 100 032 461 человек, из них 2 149 385 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (25 335 606) приходится на США, далее следуют Индия (10 676 838) и Бразилия (8 871 393).