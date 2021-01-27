Автограф Наполеона могут выставить на продажу за €1 млн

Цена автографа Наполеона, по предварительным оценкам, может составить €1 млн. Артефакт впервые представят в Париже 27 января. Это рукописный рассказ о сражении при Аустерлице (1805), продиктованный самим французским императором и снабженный его собственными примечаниями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Автограф долгие годы хранился у потомков генерала Бертрана, которому Наполеон продиктовал эти записки о своей знаменитой военной победе, - рассказал французский историк и коллекционер Жан-Эмманюэль Ро журналу Point de Vue. - Я совершенно случайно приобрел этот фолиант полвека назад и с тех пор хранил дома. Но в год 200-летия смерти Наполеона решил выставить его в своей галерее".