При крушении двух лодок в Колумбии погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в результате крушения двух лодок на западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел недалеко от муниципалитета Тумако (западный департамент Нариньо). Среди погибших семь несовершеннолетних, еще 30 пассажиров были спасены. По данным спасателей, около 30 человек могли пропасть без вести.
Власти начали расследование происшествия.
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