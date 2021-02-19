Ford отзывает более 150 тыс. машин в трех странах из-за проблем с подушками безопасности

Автопроизводитель Ford отзывает 153 107 автомобилей в США, Канаде и Мексике из-за возможных проблем с подушками безопасности производства японской фирмы Takata. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отзывная кампания начнется 8 марта и коснется внедорожников Ranger 2004-2006 годов выпуска. "По запросу Национального управления дорожной безопасности при Минтрансе США Ford организует отзывную кампанию для 153 107 подобных автомобилей, уведомляя владельцев, что они могут пройти диагностику в дилерском центре и при необходимости заменить подушку безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. Отмечается, что более 144 тыс. подобных автомобилей находятся в США, 8,7 тыс. - в Канаде, а на долю Мексики приходится лишь пять внедорожников с возможной неисправностью.

В ноябре 2020 года американский автоконцерн General Motors отозвал приблизительно 6 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности, произведенных Takata.