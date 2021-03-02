Анджелина Джоли продала картину кисти Черчилля за рекордные $11,6 млн

Картина "Башня мечети Кутубия" (Tower of the Koutoubia Mosque), написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965), ушла с молотка за £8,2 млн ($11,6 млн). Об этом говорится в сообщении аукционного дома Christie's, который провел в понедельник в Лондоне торги произведениями современного британского искусства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предварительная оценка работы составляла от £1,5 до £2,5 млн (от $2,1 до $3,5 млн), а заплаченная неизвестным коллекционером сумма стала рекордной для работ британского премьера.

Картина была выставлена на торги актрисой Анджелиной Джоли. Почему она решила продать полотно, не сообщается.