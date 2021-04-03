МУС приветствовал решение США отменить санкции в отношении инстанции

Международный уголовный суд (МУС) приветствует решение новой администрации США отменить санкции, введенные ранее в отношении инстанции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном сообщении пресс-службы МУС.

"Президент Ассамблеи государств - участников Римского статута и Международный уголовный суд приветствуют решение администрации США отменить санкции и визовые ограничения в отношении сотрудников МУС", - говорится в документе.

Данные санкции и ограничения были введены прежним правительством в Вашингтоне во главе с президентом Дональдом Трампом.