В Google Earth появилась возможность увидеть, как менялась Земля последние 37 лет
Платформа Google Earth теперь позволяет пользователям отследить климатические изменения, которые произошли на Земле за последние 37 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в блоге корпорации Google.
"С момента запуска Google Earth мы концентрировались на создании 3D-модели мира. Благодаря самому масштабному обновлению Google Earth с 2017 года теперь вы можете увидеть нашу планету в совершенно новом измерении - временном. С помощью [сервиса] Timelapse в Google Earth 24 млн фотографий со спутников за 37 лет были собраны в интерактивный 4D-формат", - говорится в пресс-релизе компании.
Сервис Timelapse наглядно показывает, как менялась площадь лесов, росли города, повышалась средняя температура и истощались источники ресурсов.
Google Earth - платформа, отображающая поверхность планеты Земля с помощью спутниковых снимков. С помощью сервиса можно "перенестись" в любую точку планеты и осмотреть интересующее место в трехмерном режиме.