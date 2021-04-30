Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 150 млн
БАКУ /Trend/ - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 150 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend.
По данным университета, коронавирусом заразились 150 102 206 человек, из них 3 161 637 умерли, 87 240 794 выздоровели.
Больше всего выявленных случаев инфицирования (32 283 801) приходится на США, далее следуют Индия (18 376 524) и Бразилия (14 590 678).
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