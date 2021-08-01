NASA считает возможной эксплуатацию МКС до 2028 года или даже дольше
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает, что с инженерной точки зрения сможет поддерживать работу МКС по меньшей мере до 2028 года и, вероятно, даже дольше. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила представитель NASA Стефани Ширхольц.
"Наша цель - непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, чтобы иметь возможность перейти от станции к другой платформе или платформам, где мы сможем продолжить работу на низкой околоземной орбите", - заключила представитель американского ведомства.
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