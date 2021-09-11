Sinovac испытает в ЮАР вакцину от COVID-19 на шестимесячных детях
Китайская фармацевтическая компания Sinovac испытает эффективность своей вакцины от коронавируса на детях и подростках в возрасте от шести месяцев до 17 лет. Как сообщила в пятницу газета Global Times, это первые в мире клинические испытание 3-й фазы на детях такого возраста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Sinovac совместно с южноафриканским партнером Numolux Group проведут исследования в ЮАР. Согласно их совместному заявлению, которое оказалось в распоряжении издания, испытания с участием детей и подростков в возрасте от шести месяцев до 17 лет направлены на оценку безопасности, иммуногенности и эффективности вакцин Sinovac при заражении коронавирусом и тяжелых случаях заболевания COVID-19.
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