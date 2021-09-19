Дети во всем мире начали массово заражаться вирусом RSV
В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей, передает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Как сообщает глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения детей новым вирусом произошли еще в апреле на фоне пандемии COVID-19, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов (РСВ). Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.
Всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.
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