На горячем сатурне нашли облака

Международная команда астрофизиков обнаружила на экзопланете WASP-127b облака и сумела установить высоту, на которой они находится. О своих наблюдениях ученые рассказали на Европейском конгрессе по наукам о планетах, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Расположенный в 525 световых годах от Солнечной системы горячий сатурн обращается вокруг желтого карлика за четыре дня. Из-за этого температура на нем может достигать 1100 градусов Цельсия. Вызванная этим рыхлость — при сходной с Сатурном массе его диаметр составляет 1,3 юпитерианских — делает его идеальным кандидатом для изучения атмосферы. С помощью наблюдений на телескопе Hubble и измерений видимого света спектрографом ESPRESSO телескопа VLT в Чили исследователям удалось изучить различные ее регионы во время прохождения горячего сатурна перед диском звезды.

Астрономам также удалось определить наличие там натрия и водяного пара, но на гораздо более низкой высоте, чем ожидалось. Сильные сигналы от водяного пара в инфракрасном диапазоне показали, что он закрыт облаками, которые непрозрачны в видимом диапазоне. Объединив данные с Hubble и ESPRESSO, исследователям удалось уточнить высоту слоя облаков, где давление составляет от 0,3 до 0,5 миллибара. Состав облаков ученым установить пока не удалось.