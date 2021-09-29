В космос запустили спутник для контроля глобального потепления

В Калифорнии запустили на орбиту спутник Landsat 9 для мониторинга последствий глобального потепления на планете. Это последний проект программы Landsat, благодаря которой в космосе десятилетиями регистрировались антропогенные и природные воздействия на поверхность Земли, сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Landsat 9 был доставлен в космос на борту ракеты United Launch Alliance Atlas V, запущенной с военно-воздушной базы Ванденберг. Над созданием и запуском спутника работали NASA и Геологическая служба США. Landsat 9 будет собирать данные совместно со своим предшественником, Landsat 8. Первый спутник в рамках программы был запущен в 1972 году - наблюдение за изменением ландшафта планеты осуществляется уже почти 50 лет. По данным NASA, проект Landsat является самой продолжительной непрерывной записью трансформаций Земли из космоса.

Landsat 9 оснащен датчиком изображения, который будет регистрировать электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом, и другие части спектра излучения. Спутник также имеет термодатчик для измерения температуры поверхности. Министр внутренних дел США Деб Холанн считает, что программа Landsat имеет значение как для повседневной жизни людей, так и для глобальной борьбы с изменением климата. «Сейчас мы находимся в эпицентре климатического кризиса, мы видим это [его последствия] каждый день - засухи, лесные пожары, ураганы, буря "Ида", которая опустошила часть юга [США] и достигла Новой Англии», - заявила она. Холанн добавила, что изображения, собранные Landsat 9, помогут правительствам контролировать последствия изменения климата и принимать правильные решения для противодействия перегреву планеты.

По словам ученого Джеффа Масека, работавшего над созданием нового спутника, программа Landsat собрала более девяти миллионов мультиспектральных изображений суши и прибрежных районов Земли. «Используя эту запись, мы действительно можем задокументировать и понять изменения, которые произошли с окружающей средой на суше за этот период в результате деятельности человека, а также природных явлений», - подчеркнул специалист.