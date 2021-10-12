Instagram начал тестировать новую функцию по информированию пользователей о сбоях

Социальная сеть Instagram будет сообщать своим пользователям о технических сбоях прямо внутри приложения. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба соцсети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случаются сбой или технические неполадки, а также когда они устранены", - говорится в сообщении. При этом в соцсети будут рассылать уведомления только в случае масштабных проблем, которые заметны для значительного числа пользователей. Ожидается, что проверка нововведения займет несколько месяцев.

Помимо этого в компании намерены ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка "статус аккаунта".