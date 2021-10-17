Во Франции начались съемки новой киноверсии "Трех мушкетеров"

Продюсеры двухсерийной киноленты "Три мушкетера" (Les Trois Mousquetaires), съемки которой вступили в активную фазу во Франции, намерены потратить почти €70 млн на создание этой новой киноверсии одноименного романа Александра Дюма. Картина обещает не только стать одной из самых дорогих в истории французского кинематографа, но и принести зрителям немало сюрпризов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К работе над лентой режиссер Мартен Бурбулон приступил, едва завершив байопик "Эйфель" (Eiffel, 2021) о строителе парижской башни. Как режиссер, так и продюсер Дмитрий Рассам заверили, что намерены создать фильм, полный любви, приключений и дворцовых интриг эпохи религиозных войн. Ради динамики киноповествования они решили соединить некоторые эпизоды романа, но поставили целью добиться максимальной достоверности в показе сражений, любовных интриг и политических заговоров. Бурбулон считает Дюма родоначальником жанра сериалов и мастером народного романа.

Съемки картины, состоящей из двух частей - "Д'Артаньян" (Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan) и "Миледи" (Les Trois Mousquetaires: Milady), завершатся в мае 2022 года. Над картиной будут затем параллельно работать две группы монтажеров. Каждая из них займется своей серией. Премьера состоится в 2023 году. Если диптих будет иметь успех, Бурбулон обещает поставить также продолжение картины, экранизировав романы "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон".