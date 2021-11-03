Акции Tesla упали после слов Маска о сделке с Hertz

Акции компании бизнесмена Илона Маска Tesla начали падать на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи более чем на 3%, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Эта динамика была спровоцирована сообщением Маска о том, что контракт с Hertz на покупку 100 тыс. электромобилей не подписан.

Но затем акции Tesla отыграли значительную часть снижения.

Маск в Twitter прокомментировал быстрый рост акций Tesla на протяжении последних двух недель. Это произошло после того как агентство Bloomberg сообщило о планах Hertz приобрести 100 тыс. электромобилей.

«Если это хоть частично происходит из-за Hertz, то я хотел бы подчеркнуть, что пока никакой контракт не подписан», — указал Маск в своем твите.

Он также добавил, что спрос на автокары Tesla значительно превышает предложение, поэтому компания будет продавать их Hertz на тех же основаниях, что и другим потребителям.