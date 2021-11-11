Тим Кук сравнил Android с опасным автомобилем

Глава американской компании Apple Тим Кук заявил, что те, кому не важна безопасность, могут перейти на Android-смартфоны. Его слова передает издание MacRumors, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Генеральный директор корпорации заявил об этом в ходе конференции DealBook, проводимой The New York Times. «Если вы за небезопасную загрузку приложений, то можете приобрести Android-смартфон», — отметил Кук, отвечая на вопрос, почему у пользователей iPhone нет возможности загружать неподтвержденные программы и сервисы.

В своей речи Кук сравнил смартфоны на базе Android с небезопасными машинами. «Это как если бы я, будучи производителем автомобилей, говорил покупателю не ставить в машину подушки и ремни безопасности», — заявил Тим Кук. По его словам, скачивание сторонних программ, возможное на платформе Android, слишком опасно для пользователей.

Журналисты отметили, что ранее вице-президент Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) назвал загрузку неподтвержденных приложений «лучшим другом киберпреступников». По оценке американской корпорации, смартфоны на Android подвергаются атакам в 15-47 раз чаще, чем iPhone.