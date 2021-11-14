Не менее 68 человек погибли во время беспорядков в эквадорской тюрьме
В тюрьме эквадорского города Гуаякиль не менее 68 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате очередной волны беспорядков, которая началась в субботу на рассвете. Столкновения между заключенными стали результатом борьбы преступных группировок, связанных с международными наркокартелями, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Cтрельба на территории тюрьмы продолжалась восемь часов. Чтобы взять ситуацию под контроль, на место были направлены 900 полицейских.
По данным местных властей, группа заключенных попыталась подорвать стену, чтобы устроить резню среди противников. Они также поджигали матрасы, чтобы заполнить помещения дымом.
Беспорядки в тюрьме города Гуаякиль уже происходили в сентябре. Тогда погибли 119 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
25-й Международный бизнес-форум откроет новые возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Турцией - глава MÜSİAD
Цель предстоящего в Баку Международного бизнес-форума - представление инвестиционного потенциала Азербайджана (ФОТО)
Эрмитаж и Азербайджанский музей ковра представили уникальную инклюзивную экспозицию в Санкт-Петербурге (ФОТО/ВИДЕО)
Эльвин Ганиев рассказал о семейных традициях, связанных с Московской государственной консерваторией и Бакинской музыкальной академией (ФОТО)
Голос мира азербайджанцев в Париже - потрясающий концерт на престижной сцене Salle Gaveau (ВИДЕО, ФОТО)
Освобождение территорий Азербайджана создало возможности для развития Южного Кавказа, что тормозится действиями Ирана - независимая газета New Europe
Огромная честь и гордость! Агарагим Гулиев рассказал о первом выступлении на сцене Московской консерватории в честь 100-летия БМА (ФОТО)
Сергей Марков в Шуше: Нет никаких сомнений, что планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению этой земли будут выполнены