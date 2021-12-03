Назван самый производительный смартфон

Смартфон Black Shark 4S Pro от китайского производителя Xiaomi второй месяц занимает первую строчку в рейтинге производительности, который составляют разработчики программы для тестирования скорости работы мобильных устройств AnTuTu. Об этом сообщается на сайте программы, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Самый мощный смартфон с операционной системой Android оснащен процессором Snapdragon 888+, 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Гаджет набрал более 875 тысяч баллов, ZTE Nubia Red Magic 6S Pro, расположившийся на второй строчке, получил почти 853 тыс., замыкающий тройку лидеров Vivo iQOO 8 Pro - примерно 847 тыс.

Разработчики отметили, что смартфоны, попавшие в первую десятку, работают на процессорах от американской компании Qualcomm.