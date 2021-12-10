Растения затормозят глобальное потепление

Международная группа ученых во главе со специалистами Национальной лаборатории Лоуренса и Калифорнийского университета в Беркли (США) выяснили, что растения способны затормозить глобальное потепление, но не полностью остановить его. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Исследователи зафиксировали, что в период с 1982 по 2020 год фотосинтез растений усилился на 12 процентов. За тот же период глобальная концентрация углекислого газа в атмосфере выросла примерно на 17 процентов, с 360 частей на миллион (ppm) до 420 ppm. Увеличение интенсивности фотосинтеза соответствует дополнительным 14 петаграммам углерода, выводимого из атмосферы каждый год. Это примерно равно количеству углерода, выделяемого во всем мире при сжигании ископаемого топлива только в 2020 году.

Большая часть уловленного растениями углерода позже возвращается обратно в атмосферу через дыхание. В итоге растения посредством фотосинтеза и почвенного поглощения забирают примерно треть выбросов углекислого газа, выбрасываемых в атмосферу каждое десятилетие в результате сжигания ископаемого топлива.

Таким образом, решающую роль в предотвращении катастрофических изменений климата играют усилия по сокращению выбросов углекислого газа, который остается в атмосфере на десятилетия дольше, чем другие парниковые газы.