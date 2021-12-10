США поприветствовали решение суда в Лондоне об экстрадиции Ассанжа
США приветствуют решение суда Англии и Уэльса об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Штаты. Об этом 10 декабря сообщили в минюсте страны, сообщает Trend со ссылкой на Известия.
10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.
Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда будет оспорено в кратчайшие сроки.
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