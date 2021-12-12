Основатель WikiLeaks перенес инсульт в лондонской тюрьме
Основатель организации WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш. Об этом его невеста Стелла Моррис рассказала газете Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Моррис уверена, что причиной инсульта стал стресс, возникший на фоне продолжающегося судебного разбирательства со стороны США и общим ухудшением здоровья.
Отмечается, что инсульт сказался на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. По словам Моррис, Ассанж прошел МРТ головного мозга и теперь принимает медикаменты против инсульта.
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