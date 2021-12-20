Наследники Марадоны не смогли продать на аукционе его квартиры и авто

Наследники аргентинского футболиста Диего Марадоны не смогли продать на аукционе его квартиры и машины, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

С молотка ушли лишь одежда, массажное кресло и картина спортсмена. Всего на торги было выставлено 80 лотов.

Аукцион проходил в онлайн-режиме, за ним следили фанаты Марадоны из США, Латинской Америки, России, Испании, ОАЭ, Великобритании и других стран мира.

Самыми дорогами лотами были двухкомнатная квартира футболиста в прибрежном аргентинском городе Мар-дель-Плата со стартовой ценой 65 тысяч долларов, дом родителей спортсмена в провинции Буэнос-Айрес, который Марадона подарил им. Его планировали продать за 900 тысяч долларов. Также на аукцион были выставлены минивэн Hyundai 2015 года за 38 тысяч долларов, а также два автомобиля BMW за 240 тысяч и 170 тысяч долларов. Однако эти предложения не заинтересовали участников торгов.

Больше всего популярностью у фанатов пользовались футболки спортсмена, особенно с символикой клуба "Наполи", а также кепки, шапки и кроссовки.

Дороже всего родственники Марадонны продали картины с его изображением, куртки и шкафы для хранения сигар.

Помимо квартир и авто, не удалось продать телевизоры, фотоаппарат, весы и тренажеры спортсмена. Всего на аукционе наследникам удалось выручить 25 880 долларов.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет. Причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.