Власти Эквадора объявили обязательной вакцинацию от коронавируса

Правительство Эквадора приняло решение сделать обязательной вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Эквадоре объявляется обязательной вакцинация от COVID-19. Это решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в данный момент, то есть ростом случаев заражения и распространением новых штаммов, которые вызывают беспокойство, таких как "омикрон", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, у страны есть необходимое количество вакцин "для иммунизации всего населения". "Вакцинация не будет обязательной для тех лиц, у которых есть медицинские противопоказания. Им нужно будет предоставить справку", - сообщил Минздрав.

По данным ведомства, к 21 декабря от коронавируса были полностью привиты 12,4 млн человек, что составляет 77,2% жителей старше 5 лет. С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразились более 538 тыс. человек, умерли 33,6 тыс. заболевших.