В Business Insider рассказали, почему женьшень настолько дорогой

Стоимость целого дикопроизрастающего женьшеня, одного из самых продаваемых лекарственных растений мира, достигать десятков тысяч долларов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Издание Business Insider выяснило, почему это настолько дорогая вещь в то время, как цена молодого женьшеня, выросшего на ферме в Корее, редко превышает $25 за десять корней.

Как сообщается в репортаже, все дело в том, что женьшень — очень нежное растение, а бурный спрос на него в предыдущие годы сильно уменьшил его количество на Дальнем Востоке. Так, корни женьшеня должны быть в тени. Они могут испортиться из-за слишком высокой влажности или температуры. Помимо ферм, крестьянские хозяйства решили с целью сохранения и максимизации полезных качеств продукта, выращивать его в естественных условиях. Однако это значительно труднее, чем на ферме.

«Я могу посеять 100 семян, однако через 30 лет останется всего лишь 10 корней. Помимо всего прочего, их постоянно копают и съедают горные кроты, крысы и землеройки», — сообщил сборщик женьшеня Хонг Дэсик.

При этом, от посадки семян до сбора должно пройти как минимум восемь лет, однако стоимость женьшеня пропорционально возрастает с каждым годом. В связи с этим, большинство фермеров не торопятся с продажей растения, стремясь через двадцать или тридцать лет после посева продать корни хотя бы за $180.

Издание отмечает, что среди научного сообщества нет единого консенсуса о том, действительно ли корни женьшеня настолько полезны, как считается, или же долгосрочный положительный для здоровья эффект от экстракта не сильнее, чем небольшая физическая нагрузка.