Всемирный экономический форум проведет онлайн-дискуссию с участием лидеров ряда стран

Руководители Китая, Индии, Японии, Германии, Австралии и ряда других стран и международных организаций примут участие в организованной Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) с 17 по 21 января виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня". Она проводится вместо планировавшейся на эти даты в Давосе ежегодной встречи ВЭФ, которая из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса перенесена на начало лета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дискуссия на тему "Положение в мире" посвящена актуальным проблемам современности. ВЭФ проведет в течение пяти дней "серию виртуальных пленарных заседаний", созвучных "цели ежегодных встреч [в Давосе] по ориентированию глобальных лидеров на императивы предстоящего года", пояснили организаторы. Участники "обсудят критически важные вызовы, с которыми сталкивается мир сегодня, и представят свои идеи о том, как их решать". В ВЭФ исходят из того, что пандемия усугубила "межпоколенческие, географические, политические и экономические разногласия" и сейчас "ощущается нехватка глобальных ответов" на мировые вызовы, поэтому "более чем когда-либо" следует искать решения сообща.