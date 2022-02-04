Названа самая безопасная для планеты криптовалюта

Исследователи из института Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) назвали самую безопасную для планеты криптовалюту. Ей оказалась Polkadot, блокчейн-протокол которой оставляет наименьший углеродный след в атмосфере. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

CCRI изучает воздействие криптовалют на климат. В недавнем исследовании команда института сравнивала потребление электроэнергии и углеродный след шести блокчейн-протоколов, работающих на Proof-of-Stake (PoS). PoS — это алгоритм, благодаря которому в блокчейне той или иной криптомонеты происходит процесс подтверждения транзакции. Выяснилось, что из этих шести блокчейн-протоколов самое низкое общее потребление электроэнергии и общий объем выбросов углекислого газа в год оказался у Polkadot. При этом платформа Solana (SOL) использует меньше всего энергии на подтверждение транзакции, а Cardano (ADA) потребляет меньше всего энергии на узел сети передачи данных.

Подтверждение транзакций в блокчейне некоторых криптовалют происходит на основе другого протокола — Proof-of-Work (PoW). Эти алгоритмы лежат в основе блокчейна биткоина или, например, валюты Ethereum (эфир). Блокчейны на PoS потребляют менее 0,001 процента электроэнергии от сети биткоина на PoW, поэтому крупнейшая криптовалюта в мире, по сути, очень сильно загрязняет планету. Беспокойство об электропотреблении биткоина выражал даже глава SpaceX и миллиардер Илон Маск.