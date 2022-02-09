Питер Джексон возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes

Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон заработал за календарный год $580 млн и по этому показателю занял первое место в мире среди других знаменитостей. Новый список самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса опубликовал в среду журнал Forbes, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Режиссер трилогии "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001-2003) объявил 10 ноября о продаже своей студии спецэффектов Weta Digital, одной из самых известных в киноиндустрии, американской компании по производству программного обеспечения Unity Software за $1,6 млрд. Эта сделка принесла Джексону лидерство в списке Forbes, а также сделала его третьим режиссером-миллиардером после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

Второе место в списке занял американский исполнитель Брюс Спрингстин, который заработал $435 млн. Как отмечает издание, певец и музыкант продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony за $500 млн.

Другие места достались американскому рэп-исполнителю Джей-Зи ($340 млн, 3-я позиция), актеру и рестлеру Дуэйну Джонсону, также известному под псевдонимом "Скала" ($270 млн, 4-я позиция). Первую пятерку замкнул американский певец Канье Уэст ($235 млн).