"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в первом матче плей-офф футбольной Лиги Европы

Испанская "Барселона" дома со счетом 1:1 сыграла вничью с итальянским "Наполи" в первом матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Барселоны" гол забил Ферран Торрес (59-я минута, с пенальти). У "Наполи" отличился Пётр Зелиньский (29).

Для Торреса гол стал первым в составе "Барселоны". О переходе испанца из английского "Манчестер Сити" стало известно 28 декабря, контракт с игроком рассчитан до 2027 года.

"Барселона" провела первый матч во втором по значимости турнире Европы впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, клуб не сумел преодолеть стадию 1/8 финала, уступив шотландскому "Селтику" (0:1, 0:0).

Ответная встреча пройдет 24 февраля в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона".