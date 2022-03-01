Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По информации портала, резкий рост проблем в работе Telegram был зафиксирован в районе 20:40 по московскому времени.

Наибольшее число жалоб поступает из России, Украины, Белоруссии и Молдавии.

Во вторник утром данные Downdetector свидетельствовали о сбоях в Instagram и TikTok. Большинство жалоб поступило из России.