Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По информации портала, резкий рост проблем в работе Telegram был зафиксирован в районе 20:40 по московскому времени.
Наибольшее число жалоб поступает из России, Украины, Белоруссии и Молдавии.
Во вторник утром данные Downdetector свидетельствовали о сбоях в Instagram и TikTok. Большинство жалоб поступило из России.
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