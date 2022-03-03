SWIFT отключит подпавшие под санкции ЕС банки России от своей платежной системы 12 марта
Компания SWIFT подтвердила, что отключит подпавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы отключим семь попавших под ограничения российских юридических лиц (и их обозначенные дочерние компании в России) от системы SWIFT, - говорится в сообщении. - Постановление [ЕС от 2 марта 2022 года] требует, чтобы мы отключили указанные предприятия 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом".
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