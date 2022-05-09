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Выборы президента FIDE состоятся в августе в индийском Ченнаи

В мире Материалы 9 мая 2022 04:07
Выборы президента FIDE состоятся в августе в индийском Ченнаи

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Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) пройдет с 31 июля по 9 августа 2022 года в индийском городе Ченнаи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба организации.

Заседание генеральной ассамблеи FIDE состоится 7-8 августа. В ходе мероприятия пройдут выборы президента и вице-президента организации. Заявки на участие в выборах должны быть поданы не позднее 7 июня.

Действующим президентом FIDE является россиянин Аркадий Дворкович, который был избран на этот пост 3 октября 2018 года.

C 28 июля по 10 августа в Ченнаи пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Изначально турнир и конгресс должны были пройти в России, однако в конце февраля совет FIDE принял решение о переносе мероприятий в другое место.

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