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В Женеве продается бриллиант размером с мяч для гольфа

В мире Материалы 10 мая 2022 05:16
В Женеве продается бриллиант размером с мяч для гольфа

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Самый большой белый бриллиант, когда-либо выставленный на аукцион, продается в Женеве на этой неделе в рамках распродажи аукционного дома Christie's, сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"The Rock" (скала), грушевидный камень весом 228,31 карата, размером примерно с мяч для гольфа, как ожидается, будет продан за сумму до $30 млн.

"Часто с этими самыми крупными камнями они жертвуют частью формы, чтобы сохранить вес", - комментирует Макс Фосетт, глава ювелирного отдела Christie's в Женеве. "Но это идеально симметричная грушевидная форма и... один из самых редких драгоценных камней, когда-либо продававшихся на аукционе".

Добытый в Южной Африке камень раньше носили в качестве ожерелья от Cartier. Предыдущим аукционным рекордом для белого бриллианта был драгоценный камень весом 163,41 карата, проданный в 2017 году.

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