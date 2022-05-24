Президент «ПСЖ» заявил, что «Реал» мог перекупить Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По его словам, 23-летний форвард выбрал парижский клуб для продолжения профессиональной карьеры не из-за денег.

«Килиан остается в «ПСЖ» еще на три года. Это очень важно для нас, для Лиги 1 и для Франции. Этот выбор — очень сильный сигнал. Лучший игрок мира остается у нас.

Мы никогда не раскрывали цифры контрактов, но деньги — не самое главное. Самым важным был проект. Что касается денег, то клуб из Испании мог предложить больше», — приводит слова функционера GFFN.

В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мяча и отдать 15 результативных передач.