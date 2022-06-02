Баскетболист Леброн Джеймс стал долларовым миллиардером

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсмен стал первым действующим игроком НБА, которому удалось стал миллиардером.

Напомним, что вторым долларовым миллиардером из мира баскетбола является экс-игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, который покорил эту отметку в 2014-м году.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом НБА. В минувшем сезоне «Лейкерс» не сумели выйти в плей-офф. Таким образом, Джеймс пропустил всего лишь четвертую серию плей-офф за свою 19-летнюю карьеру в НБА.