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В Гаване ливни привели к жертвам и разрушениям

В мире Материалы 4 июня 2022 19:43
В Гаване ливни привели к жертвам и разрушениям

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Сильные бури привели к гибели двух человек в Гаване, повреждены не менее сорока жилых домов, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным базирующегося в США кубинского информационного портала CiberCuba, около 400 жителей столицы пришлось эвакуировать из зон стихийного бедствия, примерно 2 тыс. человек покинули опасные районы самостоятельно.

Между тем, жители ряда районов Гаваны, в основном ее центральной части, публикуют в соцсетях фотографии и видеоролики, указывающие на то, что город серьезно пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями.

Портал отмечает, что стихия также затронула провинции Пинар-дель-Рио, Артемиса и Санкти-Спиритус.

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