Apple представила технологию MetalFX Upscaling для повышения производительности игр

Apple на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2022 представила новую технологию MetalFX Upscaling, которая масштабирует разрешения в играх с помощью умных алгоритмов - трансляция мероприятия доступна на YouTube, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Она позволяет увеличивать не только качество картинки, но и производительность в играх. Каких-либо других подробностей о MetalFX Upscaling компания не рассказала.

Технология Apple также будет использовать конвейер загрузки ресурсов, предназначенный для оптимизации подзагрузки различных игровых ассетов. Подобная технология используется в приставках Xbox Series X и Series S, а также на ПК с Windows 10 и Windows 11 для более быстрой загрузки игр.