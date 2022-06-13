Netflix официально анонсировал второй сезон "Игры в кальмара"

Сценарий второго сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" (Squid Game) находится в работе. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письме режиссера Хван Дон-хёка, опубликованном в воскресенье на сайте американского стримингового сервиса Netflix.

По его информации, на экраны вернутся главный герой и антагонист первого сезона. Зрители познакомятся с рядом новых персонажей.

Дата релиза не приводится.

"Игра в кальмара" признана самым успешным шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода 17 сентября 2021 года зрители посвятили просмотру сериала более 1,65 млрд часов. В картине рассказывается о тайной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют жизнью ради огромного денежного вознаграждения.