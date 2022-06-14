"Голден Стэйт" вышел вперед в финальной серии плей-офф НБА против "Бостона"

"Голден Стэйт" во вторник дома победил "Бостон" со счетом 104:94 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, набравший 27 очков и сделавший 10 подборов. У "Голден Стэйт" дабл-дабл оформил Эндрю Уиггинс (26 очков + 13 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч пройдет 17 июня в Бостоне, начало - в 04:00 мск.