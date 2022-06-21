В Гватемале от последствий ливней пострадали 1 млн человек

Наводнения и другие последствия ливней, обрушившихся на Гватемалу в текущем году, затронули более 1 млн человек. Об этом сообщили в понедельник представители властей. В центральноамериканской республике насчитывается порядка 16,9 млн жителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно подсчетам Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий, вызванные непогодой проблемы коснулись "1 001 563 человека". Разгул стихии повредил сотни жилых домов и более 120 зданий учебных заведений, разрушил четыре дороги и 16 мостов. Погибли в общей сложности 22 человека, семеро получили травмы, еще трое пропали без вести.

Сезон дождей в Гватемале длится с мая по октябрь.