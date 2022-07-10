Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдонского турнира, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат встречи - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Соперники провели на корте 3 часа 4 минуты.

Джокович занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кирьос - 40-е.

Джокович выиграл четвертый подряд Уимблдонский турнир, всего он победил на этих соревнованиях в седьмой раз в карьере. 35-летний серб выиграл 21-й турнир Большого шлема.

27-летний Кирьос впервые дошел до финала турнира Большого шлема, до этого его лучшим достижением был выход в 1/4 финала Australian Open-2015. Кирьос попал в финал после снятия Рафаэля Надаля с полуфинального матча из-за травмы.

Призовой фонд соревнований составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.