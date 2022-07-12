Федерер рассказал о желании завершить карьеру

Швейцарский теннисист Роджер Федере рассказал о желании завершить карьеру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Algemeen Dagblad.

«Я люблю побеждать, но если больше не можешь соревноваться на высоком уровне, то стоит остановиться. Я не думаю, что мне нужен теннис», — заявил Федерер.

Напомним, Федерер перенес операцию на левом колене в 2020 году, пропустив часть сезона. В том сезоне Роджер выступил на турнирах в Дохе (Катар) и Женеве (Швейцария), где вылетал на ранних стадиях.

Напомним, Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.