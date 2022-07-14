Всемирный банк заявил о мировом кризисе выработки электроэнергии

Глобальная экономика столкнулась не только с продовольственным и топливным кризисами, но и кризисами в сферах выработки электроэнергии и производства удобрений. Об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Таким образом, вы остаетесь с глобальным кризисом [в сфере выработки] электричества - в дополнение к кризису с продовольствием, топливом и удобрениями, который я описывал", - сказал Мэлпас, комментируя на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса текущую ситуацию в мировой экономике.

"Китай является крупнейшим хранилищем зерновых и продолжает увеличивать эти запасы. Европа сейчас помещает на хранение огромные запасы энергоносителей на зиму. И размен, который это создает, заключается в том, что на глобальном рынке удобрений нет энергоносителей, газа, необходимого для того, чтобы производить удобрения, снимать урожаи и создавать запасы для себя на следующий год", - отметил глава ВБ. "Поэтому, - подчеркнул он, - глобальная ситуация с продовольственной безопасность ухудшается".

Мэлпас предупредил, что описанные кризисные явления перейдут и в следующий год. "Кроме того, как мы видели, сокращаются поставки электроэнергии - опять-таки, из-за нехватки природного газа <...>. Этот дефицит затем оставляет электросети <...> в условиях перебоев подачи энергии, что подрывает производственные усилия в затронутых странах. Так что мы смотрим на кризис, производственная составляющая которого перейдет в 2023 год, пока мир ищет способы найти больше капитала, дабы увеличить объемы производства энергоресурсов и удобрений и обеспечивая за счет этого сельскохозяйственную систему", - заявил руководитель ВБ.

Он также заострил внимание на том, что "многим частям земного шара" приходится возвращаться к масштабному использованию угля, а это наносит удар по намерениям перехода к чистой энергетике. Наконец, всплеск инфляции в мире грозит углублением неравенства, указал Мэлпас.

По его словам, общее положение обостряется тем, что "не делаются шаги с целью значительно нарастить в США производство тех запасов, нехватка которых [сейчас] ощущается, однако это же верно в случае с Китаем - второй по величине экономикой - и Европой". "Глобальная экономика сталкивается с существенными рисками спада. Это включает усиливающуюся геополитическую напряженность, "хрупкость" во многих странах, потенциал продолжительного периода стагфляции и широко распространенный финансовый стресс, вызванный повышенной стоимостью заимствований и отсутствием продовольственной безопасности", - добавил Мэлпас.