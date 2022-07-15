Возбудитель холеры выявили в морепродуктах в Ухане

Китайские эпидемиологи выявили возбудитель холеры у нескольких черепах на рынке морепродуктов в городе Ухань. Об этом сообщила в пятницу китайская газета "Кэцзи жибао", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, во время санитарной инспекции городского рынка морепродуктов "Боша шачжоу" пробы четырех черепах дали положительный результат на возбудитель холеры. Анализы сотрудников рынка были отрицательными.

В настоящее время все связанные с поставкой этой продукции предприятия приостановили работу на три дня. Специалисты противоэпидемиологического центра проводят дезинфекцию помещений рынка и продукции.

Согласно результатам лабораторного анализа, этот возбудитель не связан с зафиксированным на прошлой неделе в Ухане случаем инфицирования человека холерой.