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Навигацию в Суэцком канале возобновили

В мире Материалы 1 сентября 2022 07:39 (UTC +04:00)
Навигацию в Суэцком канале возобновили

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Навигация в Суэцком канале возобновлена после того, как танкер Affinity V под флагом Сингапура был снят с мели. Об этом сообщила в четверг администрация канала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа объявил об успешном окончании операции, в результате которой танкер Affinity V водоизмещением 64 тыс. т был взят на буксир и снят с мели", - говорится в сообщении.

По словам Рабиа, судно село на мель на 143-м километре Суэцкого канала из-за технических неполадок в рулевом управлении.

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