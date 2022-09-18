Брат футболиста «Ювентуса» Погба сообщил об алиби по делу о вымогательстве

Матиас Погба, старший брат футболиста «Ювентуса» Поля Погба, был заключен под стражу после предъявления ему обвинения в вымогательстве в составе организованной группировки и участии в преступном сообществе с целью подготовки преступления, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Маттиас рассказал, что у него есть алиби на дату преступления. Об этом сообщает RMC Sport.

«Мы собираемся оспорить это решение. Мой клиент не совершал никаких уголовных преступлений», - заявил адвокат Матиаса.

Ранее сообщалось, что французская прокуратура начала расследование по заявлению Поля Погба.