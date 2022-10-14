Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Илон Маск в настоящее время находится под следствием федеральных властей из-за его поведения в связи с приобретением Twitter", - цитирует Bloomberg заявление представителей компании, опубликованное в четверг.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что Twitter несколько месяцев назад направила запрос адвокатам Маска с просьбой о предоставлении переписки предпринимателя с федеральными властями, однако сообщения представлены не были.