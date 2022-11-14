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Сунак призвал богатые страны высвободить запасы зерновых

В мире Материалы 14 ноября 2022 04:32 (UTC +04:00)
Сунак призвал богатые страны высвободить запасы зерновых

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал богатые сельскохозяйственные страны высвободить запасы зерновых для борьбы с растущей проблемой голода в мире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поддерживаю [усилия] генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по обеспечению перевозок зерна в Черном море и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить резервы, поступить именно таким образом, чтобы помочь увеличить поставки", - написал глава британского правительства в статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, в преддверии стартующего 15 ноября саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии.

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