Сунак призвал богатые страны высвободить запасы зерновых

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал богатые сельскохозяйственные страны высвободить запасы зерновых для борьбы с растущей проблемой голода в мире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поддерживаю [усилия] генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] по обеспечению перевозок зерна в Черном море и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить резервы, поступить именно таким образом, чтобы помочь увеличить поставки", - написал глава британского правительства в статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, в преддверии стартующего 15 ноября саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии.